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Певцу Шарлоту продлили арест по делу о реабилитации нацизма

Shot: певца Шарлота оставят в СИЗО до 24 июля

Кировский районный суд Самары принял решение продлить срок заключения под стражей 26-летнему певцу Эдуарду Шарлоту до 24 июля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным журналистов, когда суд объявил о продлении ареста, Шарлоту стало плохо, из-за чего пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Информация о его состоянии уточняется.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма — пребывая за рубежом, артист демонстративно сжег свой паспорт на камеру и выложил ролик в публичный доступ, как и некоторые другие видео, заинтересовавшие следствие.

Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения. Так, 17 апреля суд обосновал свой отказ тем, что Шарлот обвиняется в преступлениях «против мира и безопасности человечества, а также в совершении преступления, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина».

Ранее отец Шарлота рассказал о состоянии находящегося под стражей артиста.

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