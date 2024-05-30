Сотрудники МЧС локализовали пожар на востоке Москвы

Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Специалисты МЧС России локализовали пожар на востоке Москвы», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, к тушению привлечены два вертолета с водосливными устройствами, которыми выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды.

До этого сообщалось, что площадь пожара в производственно-складском здании на востоке Москвы выросла в два раза — до 4 тыс. кв. метров.

По информации столичного департамента транспорта, из-за возгорания в обе стороны по Мартеновской улице приостановлено движение.

Пожар в производственно-складском здании начался рано утром в среду. Изначальная площадь возгорания составила 800 квадратных метров, но затем она увеличилась как минимум до 2 тыс. квадратных метров.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.