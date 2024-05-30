Глава Минздрава заявил, что число курильщиков в Росиии снижается

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число курящих сокращается в большинстве регионов страны, но при этом проблема употребления вейпов остается актуальной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, российское законодательство, касающееся профилактики курения, является самым прогрессивным в мире.

Мурашко отметил, что количество курильщиков в большинстве субъектов РФ сокращается, но есть регионы, где снижение употребления табака идет более медленными темпами.

При этом глава Минздрава пояснил, что проблема курения вейпов продолжает оставаться актуальной. Поэтому в законодательство уже внесены необходимые изменения, которые позволят сохранить здоровье и жизни россиян.

До этого сообщалось, что российский бюджет в 2023 году недополучил 130 млрд рублей из-за нелегальных продаж сигарет.

Ранее в правительство РФ направили пакет антитабачных законопроектов.