В Москве произошла перестрелка, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огонькам».

Инцидент случился в Хорошевском районе рядом с магазином. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает «Москва с огонькам», сотрудники правоохранительных органов уже задержали преступника.

В начале мая в Закарпатской области Украины произошла стрельба у здания военкомата в городе Виноградов. Там случился конфликт между местными жителями и сотрудниками военкомата.

В конце апреля три человека получили огнестрельные ранения в вооруженном конфликте в Дальнегорске Приморского края.

До этого азербайджанские и армянские пограничники устроили перестрелку на участке Неркин Хндзореск Сюникской области. По данным Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, перестрелка началась после того, как армянский пастух, искавший потерявшееся стадо случайно перешел границу и оказался в Азербайджане.

Ранее под Петербургом из-за матерящихся подростков произошла потасовка со стрельбой.