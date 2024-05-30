Днестр из-за действий украинских энергетиков начал пересыхать

В конце мая из-за сброса воды украинскими ГЭС резко обмелела река Днестр. Об этом сообщает газета «Известия».

Русло реки в некоторых местах почти полностью пересохло, превратившись в небольшую протоку, а земля стала напоминать лунную поверхность.

По словам экс-министра культуры и просвещения Молдавии Корнелиу Поповича, Днестр оказался на грани катастрофы. В Молдавии, Румынии и на Украине без питьевой воды могут остаться около 10 млн человек.

Причиной нынешних проблем стала работа украинского гидроузла, на котором, чтобы нарастить производство электричества, стали резко сбрасывать воду. При этом, отметил директор Гидрометцентра Приднестровья Виталий Кольвенко, сброс воды происходил не постепенно, а рывками. Это привело к образованию больших волн и затоплению окружающих территорий. Затем украинская сторона сократила сброс воды, что вызвало обмеление реки.

Директор находящейся в Приднестровье Дубоссарской ГЭС Борис Герман заявил, что уровень Днестровского водохранилища снизился на 6,5 метров.

Эксперты считают, что дефицит воды в регионе в дальнейшем может усугубиться. Ситуация осложняется и тем, что взаимодействие между Украиной, Молдавией и Приднестровьем крайне слабо.

До этого на Украине признали, что не успеют восстановить работу всех энергообъектов до зимы.

Ранее в Киеве заявили, что Украину ждут годы отключений электричества.