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Врач рассказала, может ли геморрой перерасти в рак

Врач Травникова: осложнения запущенного геморроя таят в себе реальную угрозу

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Геморрой нередко путают с раком прямой кишки из-за схожей симптоматики. В частности, один из основных симптомов геморроя, который сразу наводит многих на тревожные мысли, — появление алой крови после дефекации. О том, может ли геморрой перерасти в рак, «Газете.Ru» рассказала врач-хирург, врач-проктолог «СМ-Клиника» к.м.н. Анастасия Травникова.

«Действительно, этот симптом (анальное кровотечение) объединяет два заболевания. Конечно, лучше, если пациент при неприятных симптомах сам первый бежит к проктологу на прием. На практике, к сожалению, все далеко не так. Некоторые люди при виде кровянистых анальных выделений могут ошибочно принять их за геморрой. В этом как раз и кроется ошибка и большая опасность, поскольку кровь на туалетной бумаге может быть признаком куда более грозного заболевания — рака прямой кишки. Поэтому, отмахнувшись раз от посещения проктолога, человек в следующий раз уже может оказаться на приеме у онколога», — заметила Травникова.

В дополнение к своим словам проктолог перечислила несколько специфических симптомов, по которым можно определить, геморрой это или рак.

При раке прямой кишки кровь, по ее словам, как правило, очень темного цвета, выделяется в начале процесса дефекации из-за давления каловых масс на опухоль. Помимо кровянистых выделений в стуле можно заметить слизь с гноем, что тоже свидетельствует об онкологическом процессе.

При геморрое же ярко-алая кровь может появиться не только во время опорожнения кишечника, но также при поднятии тяжестей или походе в баню. Кроме того, геморрой сопровождается образованием узлов, которые по мере прогрессирования болезни могут выпадать из анального отверстия, вызывая сильную боль в заднем проходе и доставляя больному человеку дискомфорт.

Специалист также добавила, что многих пациентов, часто обращающихся за помощью в клинику, очень волнует вопрос перерождения болезненных геморроидальных узлов в онкообразование. По ее словам, бояться этого не стоит, так как нет никакой прямой взаимосвязи между геморроем и раком прямой кишки.

«А вот осложнения запущенного геморроя таят в себе реальную угрозу. Хронические анальные трещины, образование полипов и гнойно-воспалительные процессы в области прямой кишки (парапроктит), если их не лечить, могут привести к развитию злокачественной опухоли», — предупредила Травникова.

Проктолог посоветовала пациентам с геморроидальной болезнью не затягивать с консультацией у специалистов. Раннее лечение геморроя позволит избежать многих серьезных проблем со здоровьем. Среди передовых и эффективных методик врач назвала бесшовную лазерную вапоризацию. Процедура отличается многочисленными положительными эффектами для здоровья пациента, основные плюсы — отсутствие травматизации сфинктера прямой кишки и грубых рубцовых деформаций анального канала после вмешательства, а также быстрое заживление тканей.

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