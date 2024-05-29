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Мужчина облил молодого человека легковоспламеняющейся жидкостью и поджег в метро

Житель Нью-Йорка спас невесту, но получил ожоги из-за нападения мужчины в метро

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Marie Pohl/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина едва не сжег заживо молодого человека в нью-йоркском метрополитене. Об этом сообщает газета New York Post.

На прошлой неделе 23-летний Петрит Алиджад, уроженец Албании, приехавший в Нью-Йорк около года назад, оказался в метро со своей невестой и двоюродным братом. В какой-то момент компания, направлявшаяся к Статуе Свободы, столкнулась со злоумышленником, который плеснул в их сторону горючую жидкость и поднес к ней источник огня. В результате атаки молодой человек получил ожоги 30% тела, оказался прикованным к постели, но заявил, что это стоило того, чтобы защитить свою возлюбленную.

49-летнего нападавшего, который зашел в метро с чашкой в руке, наполненной легковоспламеняющейся жидкостью, задержали в пяти кварталах от места происшествия. Сейчас полицейские уточняют, причастен ли задержанный мужчина к аналогичному инциденту, произошедшему в феврале и оставшемуся не расследованным. Его мотивы остаются неизвестными.

Ранее девушка лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро.

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