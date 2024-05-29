Суд над Трампом перешел в завершающую стадию

Суд над бывшим американским президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке перешел на финальный этап. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на судебную пресс-службу.

Согласно информации телеканала, в настоящее время канцелярия фиксирует заключительные аргументы по уголовному процессу над экс-президентом спустя 20 дней судебного разбирательства. В ходе прений было собрано 200 вещественных доказательств, опрошены 22 свидетеля.

«На этом этапе присяжные начнут консультации, чтобы решить, виновен ли Трамп в фальсификации деловой документации», — указывается в материале.

На заседании также решится, имелся ли у бывшего главы государства преступный умысел и совершал ли он подлог с целью повлиять на выборы.

Трамп продолжает настаивать на своей полной невиновности и отрицает любые обвинения.

До этого экс-директор ФБР Джеймс Коми предрек, что суд Нью-Йорка вряд ли вынесет оправдательный приговор по делу против Трампа.

Ранее суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде.