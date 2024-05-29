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Россиянина, утаившего от налоговой 59 млн рублей, оштрафовали на 250 тысяч

В Тюмени бизнесмена осудили за уклонение от уплаты налогов на 59 млн рублей

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Depositphotos

В Тюмени огласили приговор экс-директору строительной фирмы, который не заплатил десятки миллионов рублей в бюджет РФ. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как уточняется, бизнесмена судили по статье об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Следователи установили, что несколько месяцев мужчина вносил недостоверные сведения в бухгалтерскую и налоговую отчетности о взаимоотношениях с контрагентами.

В ходе расследования выяснилось, что фактически они не оказывали заявленные услуги. Таким образом за второй квартал 2022 года строительная компания обвиняемого не уплатила налог на добавленную стоимость в размере 59 млн рублей.

В итоге бывшего директора фирмы признали виновным и назначили ему штраф.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей», — заключили в пресс-службе прокуратуры.

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