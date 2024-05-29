Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье поймали маньяка, который приставал к девушкам в лифтах

В Подмосковье задержали мужчину, который пытался насиловать девушек в лифтах

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в нападении на двух девушек в лифтах. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, последнее нападение местный житель совершил 26 мая в лифте многоэтажки в Лыткарино. Он перегородил несовершеннолетней попутчице путь к выходу и стал развязывать шнурки на своих спортивных штанах, приближаясь к жертве. Мужчина потребовал, чтобы та не кричала, но девушка оказала активное сопротивление и сумела покинуть кабину. Также установлено, что месяц назад подозреваемый уже пытался изнасиловать в лифте 19-летнюю девушку, ей также удалось вырваться из рук нападавшего, оттолкнуть его в сторону и выбежать из лифта.
 
Своей вины задержанный не признал даже после проведения очной ставки и проверки показаний на месте. Сейчас правоохранители ищут других пострадавших от действий подозреваемого и проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбужденные уголовные дела по статьям об ограничении свободы и покушении на изнасилование объединены в одно производство, сбор доказательств по ним продолжается.

Ранее россиянку изнасиловал освободившийся из колонии серийный маньяк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами