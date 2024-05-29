В Подмосковье поймали маньяка, который приставал к девушкам в лифтах

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в нападении на двух девушек в лифтах. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, последнее нападение местный житель совершил 26 мая в лифте многоэтажки в Лыткарино. Он перегородил несовершеннолетней попутчице путь к выходу и стал развязывать шнурки на своих спортивных штанах, приближаясь к жертве. Мужчина потребовал, чтобы та не кричала, но девушка оказала активное сопротивление и сумела покинуть кабину. Также установлено, что месяц назад подозреваемый уже пытался изнасиловать в лифте 19-летнюю девушку, ей также удалось вырваться из рук нападавшего, оттолкнуть его в сторону и выбежать из лифта.



Своей вины задержанный не признал даже после проведения очной ставки и проверки показаний на месте. Сейчас правоохранители ищут других пострадавших от действий подозреваемого и проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбужденные уголовные дела по статьям об ограничении свободы и покушении на изнасилование объединены в одно производство, сбор доказательств по ним продолжается.

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