Россия должна продемонстрировать миру свой ядерный гриб для предотвращения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным дальнобойным оружием по территории РФ. К этому в статье «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве» для журнала «Профиль» призвал член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Политико-психологический эффект от ядерного гриба, <…> надеюсь, вернет западным политикам <…> страх перед ядерной войной», — написал он.

Политический аналитик обратил внимание на необходимость провести учения с использованием не только тактического ядерного оружия, но и стратегических ядерных сил.

До этого вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни высказался против разрешения Украине бить по территории России арсеналом, который поставляют западные страны.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям.