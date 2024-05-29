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Родителям объяснили, как поддержать ребенка во время экзаменов

Психолог Кардиакос: во время экзаменов важно создать теплую атмосферу в семье

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Shutterstock

Основной страх у детей на экзаменах — огорчить родителей и подвергнуться критике или наказаниям с их стороны. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Анастасия Кардиакос. По ее словам, в родительском контроле должен быть баланс.

«Существует двустороннее учение: родитель должен верить, что у ребенка все получится, а ребенок должен уметь обращаться к родителю в трудной ситуации. Это самые гармоничные формы. <...> Еще нельзя постоянно спрашивать про подготовку, достаточно задать пару вопросов 2 раза в неделю. И нужно давать ребенку отдыхать», — посоветовала специалист.

Она добавила, что если в семье преобладает доброжелательная атмосфера, ребенок будет спокойнее относиться к сдаче экзаменов.

Психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова до этого говорила, что перед экзаменами следует освободить ребенка от рутины домашних дел и обсуждать с ним его успехи, трудности и переживания. Она посоветовала заранее обговорить все возможные сценарии и предупредить, что вслед за плохими результатами не последует наказания.

Ранее психолог объяснила, как правильно настроить ребенка перед выпуском из школы.

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