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Литва запретила ввоз тысяч наименований продуктов из РФ и Белоруссии

LRT: Литва запретила ввоз 2,8 тысячи наименований товаров из России и Белоруссии

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Правительство Литвы одобрило предложение сейма о запрете на импорт 2,8 тысячи наименований различных товаров российского и белорусского производства. Об этом сообщает радио LRT.

Вещатель отмечает, что документ вступит в силу 3 июня.

По его данным, в список запрещенных товаров вошли в основном сельхозпродукты, включая молоко и кисломолочные продукты, мясо, рыбу, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, чай, кофе, специи, крупы и продукты их переработки, муку, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, безалкогольные и спиртные напитки, корма для животных, а также табак и его заменители.

На днях Гонконг снял запрет на импорт мяса птицы из 23 российских регионов. Заявки производителей из РФ на поставки товара начали снова приниматься. Отмечается, что ограничения были введены из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц в России.

До этого сообщалось, что власти Армении хотят запретить импорт российской молочной продукции в ответ на аналогичные действия РФ.

Ранее глава МИД Литвы осудил Запад за «страх перед Россией».

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