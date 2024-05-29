В Кемерове продолжается расселение кошачьего приюта, на месте которого построят ЖК

В Кемерове на территории полузаброшенных цехов бывшего завода ЗЭТА, где местные власти хотят построить новый жилой комплекс, продолжается экстренное расселение кошачьего приюта, расположенного в пристройке одного из зданий. О том, как проходит расселение, сообщает Сiбдепо.

Хозяйка приюта уточнила, что им разрешили находиться в здании до 1 августа, после этого в учреждении отключат воду и электричество. По ее словам, восемь котов из приюта уже забрали новые хозяева, остальным животным все еще подыскивают дом.

«Продолжают верить в крышу над головой: Маруся, Чапай, Тихон, Стеша, Чижик, Пуша, Степа, Тося, Маркиз и Федя. 1 из 10 Кроме того, Вася, Милка, Санта, Клюква, Пикси, Батон и Барсик с нетерпением хотят попасть в надежные руки, где их будут любить несмотря ни на что», — говорится в сообщении.

В начале мая сообщалось, что зоозащитница из Татарстана Эльвира Кутуева заявила о намерении выпустить из приюта в Нижнекамске 150 бездомных собак, потому что не может получить выплаты от Исполкома Нижнекамского района, положенные ей по муниципальному контракту. Девушка требует 2 млн рублей, которые ждет еще с прошлого года.

Ранее в Госдуме призвали депутата, предложившего отправлять бездомных собак на СВО, взять животное из приюта.