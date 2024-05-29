Российский школьник помог мошенникам обокрасть отца

В Саяногорске школьник предоставил мошенникам доступ к банковскому счету отца и помог оформить на него кредит. Об этом сообщает УМВД по республике Хакасия.

В правоохранительные органы обратился 37-летний житель Саяногорска, мужчина сообщил, что на его имя была выпущена кредитная карта, с которой списались 140 тысяч рублей.

Как установили полицейские, невольным виновником оформления кредита стал сын потерпевшего. Девятилетний мальчик играл на телефоне в онлайн-игру, на связь с ним вышли неизвестные. Под предлогом получения игровой валюты злоумышленники убедили его предоставить информацию о приложении банка, установленном в телефоне родителя.

В течение недели аферисты переписывались с ребенком, за это время мальчик неоднократно отправлял злоумышленникам фотографии банковского приложения. Получив доступ к онлайн банку саяногорца, на него оформили кредитную карту с лимитом 140 тысяч рублей, а затем двумя переводами списали 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Чувашии мошенники напугали школьницу тюрьмой и выманили у нее родительские деньги. Злоумышленники потребовали у ребенка фото банковских карт родителей, девочке сообщили, что если она не выполнит указания, ее маму отправят в тюрьму на десять лет. Школьница испугалась и предоставила звонившим доступ к картам матери. В результате родительница лишилась более 80 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале школьник оставил мать без денег, пытаясь получить бонусы в игре.