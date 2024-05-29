Спецслужбы Казахстана рассказали о предотвращенных терактах

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана с начала года предотвратили два террористических акта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем КНБ республики Ермеком Сагимбаевым.

«С начала года предотвращены два теракта, в том числе один за рубежом совместно с иностранными партнерами», — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что на основании расследованных силовым ведомством уголовных дел за террористическую и экстремистскую деятельность были осуждены 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии, в отношении еще 22 лиц продолжаются досудебные расследования.

До этого власти Казахстана и Киргизии вслед за Россией заявили об отмене шествия «Бессмертного полка» из соображений безопасности. Никакой другой подоплеки здесь нет, считает политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов. При этом эксперт подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны из стран СНГ не останутся без внимания в День Победы.

Ранее Лавров объяснил, почему МИД хочет исключить «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных.