Тюменский бизнесмен заказал поджог магазина своей конкурентки и отправился в колонию

Тюменский бизнесмен заказал поджог магазина своей конкурентки и лишился свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В июне прошлого года 30-летний коммерсант, торгующий одеждой, решил избавиться от конкурентки, которая имела собственный магазин в центре Тюмени.

Мужчина нанял двух исполнителей, которые сожгли торговую точку, ночью закидав ее коктейлями Молотова. Огонь уничтожил и повредил имущество потерпевшей на сумму более 1,8 млн рублей.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание виновным в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: организатору – 6 месяцев, исполнителям – 4 и 7 месяцев», — отметили в региональной прокуратуре.

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