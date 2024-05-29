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В мэрии Воронежа прокомментировали участие охранников-мигрантов в досмотре школьниц

Мэрия Воронежа опровергла информации об участии в досмотре охранников-мигрантов

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Мэрия Воронежа прокомментировала информацию, которая появилась в нескольких Telegram-каналах, о том, что выпускниц перед ЕГЭ в одной из местных школ, где произошел скандал с допуском к экзаменам, досматривали охранники-мигранты.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе управления образования и молодежной политики города.

В администрации отметили, что, согласно приказу государственной экзаменационной комиссии, отвечал за работу рамки-металлодетектора учитель физкультуры школы №62.

«К его обязанностям не относятся ни осмотровые, ни досмотровые мероприятия. В процессе прохода выпускников через рамку в случае ее сигнала он просит лишь вернуться, чтобы выложить предметы, которые вызвали срабатывание», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

До этого депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь сообщил в своем Telegram-канале, что после скандала в школу №62 поступают угрозы. По его данным, неизвестные звонят на охрану образовательного учреждения, пишут в паблики школы и педагогам в соцсетях.

«Ситуация дошла до безумия. <...> Может не стоит раздувать из этой истории ненужную сенсацию? Есть соответствующие органы и структуры, пусть проведут проверку, тем более, видео и очевидцы имеются», — отметил чиновник.

Ранее прокуратура начала проверку воронежской школы, где выпускницы заявили, что им пришлось снимать белье на досмотре.

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