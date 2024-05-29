Юрист объяснил, почему Блиновскую не отпустили после уплаты 140 млн рублей

Блогер Елена Блиновская уплатила 140 млн рублей в счет налоговой задолженности, однако это еще не является поводом для ее освобождения, уверен руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Из СИЗО ее не отпустили из-за того, что помимо уклонения от уплаты налогов она обвиняется в отмывании имущества, полученного преступным путем, а это уже более серьезное преступление, заявил он Общественной Службе Новостей.

«Адвокаты Блиновской вводят общественность в заблуждение и пытаются повлиять на суд, говоря о том, что пресловутые 140 миллионов являются основанием для ее освобождения», — считает юрист.

Отмывание средств – это тяжкое преступление, поэтому является основанием для содержания в СИЗО. Избежать уголовной ответственности по такому преступлению непросто, для этого как минимум требуется начать с признания вины и содействия следствию, объяснил Хаминский. На этот шаг Блиновская идти отказывается, напомнил юрист, добавив, что причиной этого может быть отмывание чужих денег или участие в незаконных схемах «влиятельных» людей.

Он также напомнил, что сумма недоимки по результатам проведенной экономической экспертизы составила 906 млн рублей, к которым следует прибавить ежедневно растущие пенни.

Напомним, о погашении долга в 140 млн рублей стало известно накануне. Сообщалось также, что с имущества Блиновской и ее родственников начали снимать арест для погашения налоговой задолженности, в том числе с квартиры, на которую уже нашли покупателя. Призывая отменить решение об аресте, блогер расплакалась в зале суда. Позднее апелляционный суд признал законным ее арест до 26 июля.

Ранее выяснилось, что мужа Блиновской отправят на фронт пулеметчиком.