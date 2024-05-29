Посольство РФ выразило надежду на скорейшее освобождение российского заложника в Газе

Посольство РФ в Израиле после публикации видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым выразило надежду на его скорейшее освобождение. Об этом сказано в сообщении российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.

«Посольство России в Израиле поддерживает постоянную связь с семьями всех находящихся в заложниках российских граждан, в том числе с мамой, бабушкой и невестой А. В. Труфанова», — уточнили в посольстве.

Там отметили, что разделяют с ними надежду на возвращение соотечественника в самое ближайшее время.

В дипмиссии напомнили, что Россия с самого начала эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников. В посольстве выразили намерение и впредь активно работать с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке для безотлагательного решения этой «важнейшей гуманитарной задачи».

Дипломаты обратили внимание, что осенью 2023 года удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан — Рона Кривого, Елены Труфановой, Ирины Тати и нескольких граждан Израиля.

В феврале освобожденная из плена ХАМАС гражданка России Елена Труфанова попросила российские власти помочь с освобождением остающихся в секторе Газа заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.