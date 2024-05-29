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На Украине продлили срок розыска граждан за нарушение воинского учета

МО Украины: срок розыска за нарушение военного учета продлен до 3 месяцев

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Kuba Stezycki/Reuters

На Украине продлили до трех месяцев срок розыска граждан за нарушение воинского учета. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко, ее слова передает украинское здание «Страна.ua».

В материале отмечается, что до 19 мая административное наказание могло быть применено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Однако теперь этот срок составляет 3 месяца, при этом взыскание не может быть наложено позднее одного года со дня нарушения.

В этот период человек может быть задержан и оштрафован, поясняет издание.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

До этого украинский лидер подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране до 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине заявили об острой нехватке работников из-за мобилизации.

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