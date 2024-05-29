На Украине продлили срок розыска граждан за нарушение воинского учета

На Украине продлили до трех месяцев срок розыска граждан за нарушение воинского учета. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко, ее слова передает украинское здание «Страна.ua».

В материале отмечается, что до 19 мая административное наказание могло быть применено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Однако теперь этот срок составляет 3 месяца, при этом взыскание не может быть наложено позднее одного года со дня нарушения.

В этот период человек может быть задержан и оштрафован, поясняет издание.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

До этого украинский лидер подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране до 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине заявили об острой нехватке работников из-за мобилизации.