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Жителей Петербурга предупредили о похолодании

Синоптик Колесов: жара в Петербурге сменилась на прохладную погоду

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге после жаркой погоды ожидается похолодание, которое уже пришло в город вместе с ливнями. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он уточнил, что сильнее всего в среду, 29 мая, похолодало на юго-западе Ленинградской области — температура воздуха здесь опустилась до +15-17°C. В Лужском районе наблюдаются ливни и грозы, добавил синоптик.

«В Санкт-Петербурге утром [29 мая] температура успела повыситься до +26°C, а как только накрыло облаками, сразу понизилась до +22°C. Но в прогнозах все без изменений, так что днем развитие облаков будет, и ливни с грозой и градом местами пройдут», — отметил Колесов.

Эксперт добавил, что во вторник, 28 мая, Петербург почти побил температурный рекорд 2007 года, который зафиксирован на отметке +29,7°C. В этот день воздух в городе прогрелся до +29,4°C.

29 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве и Московской области до конца недели будет сохраняться теплая погода. По его словам, максимальная температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет находиться в пределах +21...+26°С.

Ранее ветеринар рассказал, как помочь питомцам перенести жару.

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