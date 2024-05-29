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Осужденному за наркотики россиянину пытались передать метадон в стиральном порошке

В Свердловской колонии осужденному пытались передать метадон в порошке

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ГУФСИН России по Свердловской области

В Свердловской колонии осужденному за наркотики мужчине пытались передать метадон в стиральном порошке. Об этом во «ВКонтакте» сообщает ГУФСИН России по региону.

Инцидент произошел в ИК-54 в городе Новая Ляля. Во время проверки оперативной информации сотрудники правоохранительных органов досмотрели бандероль от жительницы Екатеринбурга. В посылке, предназначавшейся одному из заключенных, находился стиральный порошок, в котором присутствовали прозрачные гранулы.

Через несколько часов после обнаружения подозрительного груза сотрудники оперативного отдела исправительной колонии получили явку с повинной от другого осужденного, который также отбывает наказание за наркопреступление. Он заявил, что организовал доставку метадона в колонию для другого заключенного.

По результатам экспертизы наличие метадона в стиральном порошке подтвердилось. В отношении организатора доставки возбуждено уголовное дело. Отмечается, что женщина, с адреса которой отправили бандероль, не знала о содержании посылки.

Ранее в самарской колонии поймали кота-наркокурьера.

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