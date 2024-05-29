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Оскорблявшую русскоязычных Фарион восстановили на работе

Суд во Львове восстановил на работе в вузе Фарион, оскорблявшую русскоязычных

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион в должности преподавателя местного университета «Львовская политехника», откуда ее уволили из-за оскорблений русскоязычных украинцев. Об этом сообщило издание «Общественное».

Кроме того, Фарион должны будут выплатить более 123 тысяч гривен (более 3 тысяч долларов) за период вынужденного прогула.

7 ноября 2023 года Фарион заявила, что русскоязычных военнослужащих, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины, следует считать врагами. Политик назвала всех русскоговорящих «москворотыми» и отметила, что воевать на стороне Украины «не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку». Также она отметила, что служба в армии не является заслугой.

В конце октября она потребовала утилизировать говорящих на русском языке граждан Украины. Гнев политика вызвал таксист в Киеве, который в ответ на требования пассажиров разговаривать на украинском языке попросил их покинуть машину.

Ранее Фарион заявила, что ее уволили из вуза по желанию Путина.

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