Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о новых гастрономических проектах столицы

Проект «Сноб» сообщил, что в Москве продолжает развиваться гастрономия

close
100%
Shutterstock

Проект «Сноб» перечислил 8 новых гастрономических проектов, появившихся на карте Москвы. В списке бар с идеальным Сгроппино, итальянская кухня в палаццо, эстетика Гауди и многое другое.

Также издание подготовило подборку мест, где можно бюджетно и вкусно позавтракать. В материале представлены заведения с разнообразной кухней, начиная от итальянской и греческой, заканчивая легким меню для соблюдающих ЗОЖ.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года продавать алкогольные напитки в летних кафе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, у гостей заведений будет возможность покупать алкогольную продукцию в «сезонной зоне обслуживания посетителей». Под такими зонами подразумевается временное сооружение или конструкция на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающее к нему. При этом подобные места обязаны соблюдать требования розничной продажи спиртных напитков.

Ранее россиянки назвали лучшее место для первого свидания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами