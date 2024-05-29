Москвичам рассказали о новых гастрономических проектах столицы

Проект «Сноб» перечислил 8 новых гастрономических проектов, появившихся на карте Москвы. В списке бар с идеальным Сгроппино, итальянская кухня в палаццо, эстетика Гауди и многое другое.

Также издание подготовило подборку мест, где можно бюджетно и вкусно позавтракать. В материале представлены заведения с разнообразной кухней, начиная от итальянской и греческой, заканчивая легким меню для соблюдающих ЗОЖ.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года продавать алкогольные напитки в летних кафе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, у гостей заведений будет возможность покупать алкогольную продукцию в «сезонной зоне обслуживания посетителей». Под такими зонами подразумевается временное сооружение или конструкция на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающее к нему. При этом подобные места обязаны соблюдать требования розничной продажи спиртных напитков.

Ранее россиянки назвали лучшее место для первого свидания.