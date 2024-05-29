Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК подключился к расследованию инцидента с досмотром школьниц в Воронеже

РИА: СК выясняет обстоятельства инцидента с досмотром воронежских школьниц

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета РФ приступили к выяснению обстоятельств инцидента с раздеванием учениц воронежской школы № 62. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

28 мая выпускники одной из воронежских школ рассказали, что им пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ.

Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку в стенах школы № 62 на улице Березовая роща. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все».

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Ситуацию также рассмотрели на заседании Госдумы, после чего стало известно, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин намерен 29 мая встретиться с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным и обсудить скандал.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что проверяющие на ЕГЭ не имеют права прикасаться к ученикам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами