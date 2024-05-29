СК подключился к расследованию инцидента с досмотром школьниц в Воронеже

Сотрудники Следственного комитета РФ приступили к выяснению обстоятельств инцидента с раздеванием учениц воронежской школы № 62. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

28 мая выпускники одной из воронежских школ рассказали, что им пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ.

Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку в стенах школы № 62 на улице Березовая роща. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все».

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Ситуацию также рассмотрели на заседании Госдумы, после чего стало известно, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин намерен 29 мая встретиться с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным и обсудить скандал.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что проверяющие на ЕГЭ не имеют права прикасаться к ученикам.