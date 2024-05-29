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Рособрнадзор заинтересовался ситуацией с досмотром школьников в Воронеже

Рособрнадзор взял на контроль ситуацию с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

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Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) внимательно наблюдает за ситуацией с досмотром школьниц перед сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Рособрнадзор следит за ситуацией», — говорится в сообщении.

До этого выпускники одной из воронежских школ рассказали, что им пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ. Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку в стенах школы №62 на улице Березовая роща. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все». Позднее появилось видео из школы, где выпускницы жаловались на унизительный досмотр перед ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что Володин обсудит с Мишустиным скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ.

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