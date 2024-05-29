В Госдуме призвали организовать проверку после раздевания школьниц перед ЕГЭ

В Воронеже необходимо организовать проверку по факту того, что выпускниц одной из школ заставили снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ. Об этом в беседе с RT заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, об этом инциденте уже сообщили министру просвещения России Сергею Кравцову, чтобы провести разъяснения случая. Депутат подчеркнула, что проверка знаний важна, однако, «не должна переходить границы дозволенного». Она напомнила, что сайты, на которых размещены готовые домашние задания, являются одними из самых популярных в русскоязычном интернете.

«То есть 11 лет наши дети совершенно спокойно заходят на эти сайты, списывают правильно решенные примеры и мы закрываем на это глаза. А тут ЕГЭ — и решили раздеть догола. Конечно, таких перегибов быть не должно», — сказала Буцкая.

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина до этого заявила, что тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже собираются поднять на пленарном заседании думы.

Ранее юрист объяснила, чего не имеют права делать проверяющие на ЕГЭ.