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Школьник взял у дедушки винтовку и случайно попал младшему брату в грудь

Mash: в Дагестане мальчик выстрелил маленькому брату в грудь из винтовки дедушки

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Дагестане игры детей с оружием дедушки закончились в местной больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Червленые Беруны. Первоклассник вместе со своим пятилетним братом играл на ферме, но в какой-то момент они зашли в комнату к старшему родственнику, у которого там хранилась винтовка.

Мальчики решили поиграть с оружием, не зная, что оно заряжено. В результате школьник нажал на курок и выстрелил брату в грудь. Звук выстрела услышали родители и прибежали к месту происшествия. Взрослые вызвали скорую помощь.

Приехавшие на место медики отвезли пятилетнего мальчика в больницу, но спасти его врачам не удалось.

До этого житель Петербурга открыл стрельбу на проезжей части рядом с машиной, где находился ребенок. Сначала подозреваемый обратил внимание на автомобиль с мальчиком и стал угрожать семье оружием. Спустя некоторое время мужчина выстрелил в воздух. Впоследствии его задержали. Мальчик и его отец не пострадали.

Ранее в Якутии братья открыли стрельбу по отцу из-за обвинения в тунеядстве.

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