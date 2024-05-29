Россиянам рассказали о негативных последствиях безуглеводной диеты

На безуглеводной диете организм может терять важные микроэлементы, что приводит к упадку сил и раздражительности. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Кроме того, по его словам, отсутствие углеводов в рационе может быть опасным при патологиях сердца, почек, сосудов и желудочно-кишечного тракта.

«Для обеспечения высокого уровня бодрости и работоспособности организма необходимо наличие достаточного количества энергии, которая в основном поступает из углеводов. Недостаток углеводов в рационе может привести к развитию серьезных заболеваний», — сказал врач.

Он добавил, что для здоровья важен баланс углеводов, жиров и белков.

До этого Белоусов говорил, что высокобелковая диета может повысить риск развития онкологических заболеваний. Также, по его словам, возникает вероятность появления патологий сердечно-сосудистой системы.

Эндокринолог-диетолог Дарья Абахина отмечала, что в рацион здорового питания обязательно должны входить овощи, крупы, белковые и молочные продукты.

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