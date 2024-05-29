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Врач рассказала, как защитить волосы от негативного воздействия солнца

Врач Егорова: спреи защитят волосы от негативного воздействия солнца

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Shutterstock

Перед тем, как выйти на улицу в солнечную погоду, стоит наносить на волосы специальные средства с ультрафиолетовыми фильтрами, чтобы защитить их от негативного воздействия солнца. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, нахождение под солнцем может привести к сечению и выпадению волос. Еще одним способом защиты она назвала ношение головных уборов — косынок, шляп и бандан. При этом эксперт уточнила, что выбор способа защиты волос будет зависеть от угла падения солнечных лучей.

«В средней полосе достаточно спреев. У нас не настолько агрессивное солнце. И угол падения солнечных лучей непрямой. А когда прямой угол падения солнечных лучей, в Эмиратах, например — все выжигается, там нужно защищаться шляпами, и спреями, и всем на свете. Это уже риски возникновения меланом, на волосистой части головы есть родинки, которые надо защищать, которые не должны подвергаться солнечной инсоляции», — сказала Егорова.

Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог «СМ-Косметология» Мария Васильева до этого рассказала «Газете.Ru», что отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, — спровоцировать интенсивное выпадение волос.

Ранее врач опровергла популярный миф о том, что детей надо брить, чтобы волосы росли лучше.

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