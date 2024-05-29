Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские полицейские изъяли около 50 кг наркотиков при досмотре автомобиля

В Чувашии у наркокурьера полиция изъяла 48 кг гашиша и 2 кг кокаина

close
100%
МВД РФ по Чувашской Республике

В Чувашской республике правоохранители поймали курьера с крупной партией наркотиков, которую он вез на авто. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мужчину помогли задержать сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские остановили машину, которая двигалась со стороны Нижегородской области для проверки документов.

«После проверки документов водитель неожиданно заблокировал двери и попытался скрыться. Уходя от погони на высокой скорости, злоумышленник не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время осмотра машины правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике более 48 кг гашиша и два килограмма кокаина.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчину госпитализировали в одну из местных больниц. После выздоровления его привлекут к ответственности.

Ранее в Москве поймали наркодилера, прятавшего товар в винных бутылках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами