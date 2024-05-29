Российские полицейские изъяли около 50 кг наркотиков при досмотре автомобиля

В Чувашской республике правоохранители поймали курьера с крупной партией наркотиков, которую он вез на авто. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мужчину помогли задержать сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские остановили машину, которая двигалась со стороны Нижегородской области для проверки документов.

«После проверки документов водитель неожиданно заблокировал двери и попытался скрыться. Уходя от погони на высокой скорости, злоумышленник не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время осмотра машины правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике более 48 кг гашиша и два килограмма кокаина.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчину госпитализировали в одну из местных больниц. После выздоровления его привлекут к ответственности.

Ранее в Москве поймали наркодилера, прятавшего товар в винных бутылках.