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На Урале чиновницу уволили после побега на спортивный марафон вместо больничного

Mash: в Екатеринбурге чиновницу уволили после участия в спортивном марафоне

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Freepik

Чиновницу из Екатеринбурга уволили после того, как она взяла больничный и отправилась в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам самой представительницы администрации, она испытывала стресс из-за начальства. В какой-то момент она заявила, что ребенок заболел и взяла больничный. В этот момент младший член семьи не страдал какими-либо заболеваниями. Женщина поехала в Сочи, где проходил спортивный марафон для поклонников бега. Руководство тем временем наблюдало за работницей в соцсетях.

После «больничного», по данным источника, россиянка отправилась в отпуск, затем – снова сообщила о болезни. Всего на работе она отсутствовала месяц, и, когда вернулась, получила приказ об увольнении.

«Женщина с ним не согласна. Говорит, ее выжили, и ждет компенсации от министерства за моральный вред», – сообщается в публикации.

В руководстве заявили, что не согласны с такой позицией. Они полагают, что сотрудница не соблюдала этический кодекс и прогуливала работу.

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