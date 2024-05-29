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Москвичам спрогнозировали теплую погоду до конца недели

Синоптик Ильин: теплая погода будет в Москве до конца недели

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Москве и Московской области до конца недели будет сохраняться теплая погода. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, максимальная температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет находиться в пределах +21...+26°С.

«На севере Московской области может быть какая-то кучево-дождевая облачность. Москву дождь обойдет стороной. В целом в Центральном федеральном округе завтра пройдут дожди в Смоленской, Тверской и Костромской областях», — сообщил Ильин.

В пятницу, 31 мая в Подмосковье могут быть дождь и грозы, однако, эти погодные явления задержатся в области только на один день. При этом в остальные дни существенные дожди не ожидаются, добавил синоптик. Температура воздуха в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, будет в районе +23...+28°С, заключил он.

Специальный прогноз метеорологов Яндекс Погоды, поступивший в «Газету.Ru», до этого показал, что летний сезон 2024 года на территории России выдастся более теплым относительно средних многолетних показателей.

Ранее сообщалось, Москву в ближайшие дни накроет тополиная метель.

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