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Врач объяснила, как аллергикам защититься от тополиного пуха

Врач Бобрикова: маска и очки помогут аллергикам защититься от тополиного пуха

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Аллергики и люди с хроническими заболеваниями могут защититься от тополиного пуха, если будут носить медицинскую маску и солнечные очки. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова.

Она уточнила, что пух не является аллергеном, но может переносить на себе пыльцу злаковых трав, которая способна вызывать зуд, чихание и кашель.

«Для аллергиков, которые не лечатся, это опасно развитием со временем бронхиальной астмы. Также, если у человека нет аллергии, но есть хронические заболевания, например риносинусит или бронхит, пух может вызывать контактную реакцию раздражения», — добавила эксперт.

Дома после прогулки по улице Бобрикова рекомендует промыть глаза и нос проточной водой или физраствором, а также принять душ, чтобы смыть пыльцу с волос. Кроме того, стоит снять уличную одежду, потому что на ней тоже остаются частички злаковых трав, добавила она. В квартире, чтобы защититься от пуха, важно регулярно проводить влажную уборку, закрывать окна и временно отказаться от проветривания.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок до этого посоветовал затягивать помещения марлей или спанбондом, чтобы предотвратить попадание тополиного пуха.

Ранее сообщалось, что Москву в ближайшие дни накроет тополиная метель.

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