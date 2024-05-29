Сайт СДЭК частично заработал

Сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу после сбоя. Сообщение об этом появилось на главной странице сайта логистического оператора.

«Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций», — написали в пресс-службе.

Курьерская служба СДЭК более трех дней не выдавала посылки и не принимала отправления. Также не работают сайт и приложение компании. В СДЭК заявили об «обширном техническом сбое» и приостановили прием и выдачу отправлений, «чтобы избежать ошибок при ручной обработке». Средства массовой информации со ссылкой на источники в компании сообщили, что причиной сбоя мог стать вирус-шифровальщик.

Ответственность за атаку уже взяла на себя хакерская группировка Head Mare, однако в компании пока не подтверждают этого, заявляя, что проводят расследование. Возобновить выдачу заказов в компании пообещали 29 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали сбой в СДЭК.