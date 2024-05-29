Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сайт СДЭК частично заработал

Сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу после сбоя

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу после сбоя. Сообщение об этом появилось на главной странице сайта логистического оператора.

«Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций», — написали в пресс-службе.

Курьерская служба СДЭК более трех дней не выдавала посылки и не принимала отправления. Также не работают сайт и приложение компании. В СДЭК заявили об «обширном техническом сбое» и приостановили прием и выдачу отправлений, «чтобы избежать ошибок при ручной обработке». Средства массовой информации со ссылкой на источники в компании сообщили, что причиной сбоя мог стать вирус-шифровальщик.

Ответственность за атаку уже взяла на себя хакерская группировка Head Mare, однако в компании пока не подтверждают этого, заявляя, что проводят расследование. Возобновить выдачу заказов в компании пообещали 29 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали сбой в СДЭК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами