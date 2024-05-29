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Врач объяснила, что лучше всего есть в жару

Врач Соломатина: в жару нужно есть больше фруктов и овощей

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Depositphotos

В жару стоит включать в свой рацион питания продукты, которые легко перевариваются и не дают нагрузку на пищеварительный тракт. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, к ним относятся молочные белки, например творог и сыр, кисломолочные продукты, рыба и нежирные сорта мяса, а также растительная пища. Кроме того, важно есть больше фруктов, овощей и ягод, которые содержат антиоксиданты, добавила врач. Последние помогут восстановить поврежденные при солнечном излучении клетки кожи.

«Вода, которая в них содержится, очень легко проходит в клетки — и ее не нужно структурировать, а на этот процесс организм тоже тратит энное количество энергии. Овощи и фрукты, кроме жидкости, поставляют необходимое количество клетчатки, которая является кормом для нашего полезного микробиома. То есть тех бактерий, которые нам совершенно необходимы для адаптационных процессов, когда жара, холод или какая-то вирусная инфекция», — пояснила Соломатина.

Невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко до этого говорила, что в жару стоит чаще принимать прохладный душ, находиться в проветриваемых помещениях и прикрывать голову. Также, по ее словам, важную роль играет питьевой режим.

Ранее врач рассказал о правилах поведения на улице в жару.

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