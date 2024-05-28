Американский экономист подтвердил, что «Северный поток» взорвали США

Известный в США экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс подтвердил, что за подрывом российского газопровода «Северный поток» стоят американские власти. Об этом он заявил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.

«Да, вы знаете, США взорвали «Северный поток», — отметил он.

Сакс напомнил, что Вашингтон до этого обещал повредить газопровод десятки раз. Он подверг критике американские власти, которые отвергали обвинения в свой адрес. Эксперт обратил внимание на «замалчивание правды» властями и нежелание ее добиваться журналистами крупнейших СМИ.

Экономист посетовал на безответственность нынешних политиков, которые «думают, что это игра» и рискуют жизнями простых людей.

До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ответы США, Франции, Германии и Кипра на запросы надзорного ведомства России о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут миру, кто стоит за этими взрывами.

Ранее экс-депутат Рады заявил о заинтересованности ФРГ в расследовании дела «Северных потоков».