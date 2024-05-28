В Саратове пенсионерка отдала мошенникам 1,3 млн рублей и едва не лишилась квартиры

Пенсионерка из Саратова едва не лишилась единственного жилья после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

Аферисты связались с 84-летней женщиной в конце марта, злоумышленник представился следователем и сообщил, что родственница пенсионерки пытается завладеть ее сбережениями и выставила на продажу ее единственное жилье.

Мошенник убедили ее, что для сохранения средств и недвижимости все деньги нужно снять, а квартиру продать. Женщина перевела мошенникам все накопления, квартиру удалось спасти, сделку приостановили. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске 79-летняя женщина отдала мошенникам все сбережения и продала квартиру. Неизвестные позвонили пенсионерке и сообщили информацию о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги», мошенники убедили пенсионерку помочь поймать злоумышленников и поучаствовать в «секретной» операции, для чего ей нужно было перевести деньги на якобы «безопасный» счет. Сначала жительница Карелии отправила аферистам 600 тысяч рублей накоплений, а затем через недобросовестных риелторов продала однокомнатную квартиру и также совершила перевод на крупную сумму.

Ранее таксист помог задержать курьера мошенников и спас пенсионерку.