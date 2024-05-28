На Украине заявили о необходимости побороть двуязычие в Киеве

В Киеве необходимо побороть двуязычие. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, сообщает ТАСС.

По его мнению, в украинской столице не хватает активной позиции в вопросах утверждения государственного языка. Как считает Креминь,

украинизация в городе должна быть наступательной, в частности и со стороны местных властей.

«Я настаиваю на том, чтобы в Киеве наконец появилась местная языковая программа, создавались дополнительные возможности для того, чтобы побороть двуязычие», — сказал он.

В мае проспект Правды в украинской столице переименовали в проспект Европейского союза.

В феврале депутаты Киевского городского совета переименовали улицу, названную в честь родившегося в Киеве знаменитого русского писателя Михаила Булгакова, дав ей новое название — в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.

Ранее уволенный за русский язык таксист из Киева ответил на оскорбления.