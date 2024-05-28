На выставке «Россия» обсудили национальные цели развития страны

Отраслевые комиссии Госсовета РФ совместно с правительством России прорабатывают положения, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом на семинаре-совещании, которое прошло 28 мая на Международной выставке-форуме «Россия», сказал помощник президента Алексей Дюмин.

По его словам, они нашли отражение в обновленных майских указах и национальных проектах, которые в новой версии стартуют в 2025 году.

«Уже была команда руководителя нашей страны, чтобы подключить комиссии Госсовета непосредственно в работу правительственных групп для отработки окончательного решения по тем нацпроектам, которые будут обновлены. Работа Госсовета по тем направлениям, которые были обозначены, продолжается», — сказал Дюмин.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений является развитие социальной сферы. Губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин обратил внимание на актуальность поддержки малых городов.

«Все нацпроекты нам необходимо ориентировать на цели демографической политики. Мы должны сделать акцент на приоритетном развитии наших малых городов и поселков — чтобы там была комфортная жизнь», — сказал он.

В свою очередь, глава Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в последние годы внимание к теме молодежной политики выросло. По его словам, в новом нацпроекте отразится развитие регионов в этом направлении.

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк отметил что, промышленность будет переориентирована на новые рынки и импортозамещение.

«Отрасли промышленности нуждаются в развитии транспортной отрасли, проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и квалифицированных кадрах», — подчеркнул он.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, необходимо соблюдать баланс между экономикой и защитой окружающей среды По его мнению, в этом вопросе большое влияние имеют региональные меры, которые приносят дополнительные средства в бюджет.