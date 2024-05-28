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Российский таксист помог задержать курьера мошенников и спас пенсионерку

Саратовский таксист помог задержать курьера мошенников и спас пенсионерку

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Shutterstock

В Саратовской области таксист помог правоохранителям задержать пособника аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в Перелюбском муниципальном районе: 40-летний таксист, прибывший по вызову, обратил внимание, что пожилая женщина, севшая в машину, взбудоражена. Из разговора с ней водитель понял, что с собой у женщины крупная сумма, которую она намерена передать неизвестным. Мужчина заподозрил, что пассажирка стала жертвой мошенников, позвонил в полицию и сообщил пункт назначения.

Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали 49-летнего жителя Балаково, которому пенсионерка должна была передать 540 тыс. рублей. Правоохранители установили, что мужчина выполнял роль курьера в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. В пресс-службе МВД уточнили, что задержанный неоднократно привлекался к ответственности за противозаконную деятельность.

Ранее в Челябинске женщина попыталась устроиться на работу и попалась мошенникам.

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