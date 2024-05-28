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Россиянин не смог дозвониться сыну и угрожал сжечь офис и вышки оператора связи

Mash: в Крыму мужчина угрожал сжечь вышки связи, когда не дозвонился сыну

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Симферополя не смог дозвониться до сына и угрожал сотрудникам колл-центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

Россиянин пытался связаться с сыном, проживающим в республике Алтай, дозвониться не получалось, мужчина обратился в техподдержку. Он обругал сотрудников колл-центра, пообещал сжечь офис компании и вышки сотовой связи.

Служба безопасности восприняла угрозы всерьез, личность злоумышленника быстро установили, мужчину задержали. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что жительница Камчатки получила шесть лет условно за угрозы взорвать здание правительства. 73-летняя пенсионерка позвонила на горячую линию регионального правительства в июне 2023 года. Женщина заявила о готовящемся в здании взрыве. Сотрудников пришлось эвакуировать, полицейские обследовали помещения, но взрывного устройства не обнаружили. Личность звонившей женщины удалось быстро установить, отчаянный поступок она объяснила обидой на местные власти из-за маленькой пенсии.

Ранее петербуржец угрожал взорвать бомбу, чтобы ему починили сломанный телевизор.

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