Жители британской деревни пожаловались на 100 диких кур, мешающих им жить

Жители британской деревни жалуются на диких кур, которые мешают им жить, пишет Daily Star. По словам людей, птицы шумно себя ведут и портят сады.

Как рассказали жители деревни Снеттишем в графстве Норфолк, у них на районе поселилась стая диких кур примерно из 100 особей. Они не дают людям спать по ночам, уничтожают их сады и оставляют после себя слишком много грязи и перьев.

Кроме того, жильцы домов жалуются, что птиц становится все больше, а приезжие туристы подкармливают их кормом, что привлекает еще и крыс.

«Они [куры] — заноза. Если они зайдут в ваш сад, то все выкопают», — жалуется житель деревни Род Маккензи.

В местной администрации сообщили, что в курсе проблемы и ведут консультации со специалистами и попробуют переселить кур в другое место.

Ранее жители британского города пожаловались на павлина, мешающего им жить.