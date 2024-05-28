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Жители британской деревни пожаловались на 100 диких кур, мешающих им жить

Daily Star: в Британии 100 диких кур пришли в деревню и мешают людям жить

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Shutterstock

Жители британской деревни жалуются на диких кур, которые мешают им жить, пишет Daily Star. По словам людей, птицы шумно себя ведут и портят сады.

Как рассказали жители деревни Снеттишем в графстве Норфолк, у них на районе поселилась стая диких кур примерно из 100 особей. Они не дают людям спать по ночам, уничтожают их сады и оставляют после себя слишком много грязи и перьев.

Кроме того, жильцы домов жалуются, что птиц становится все больше, а приезжие туристы подкармливают их кормом, что привлекает еще и крыс.

«Они [куры] — заноза. Если они зайдут в ваш сад, то все выкопают», — жалуется житель деревни Род Маккензи.

В местной администрации сообщили, что в курсе проблемы и ведут консультации со специалистами и попробуют переселить кур в другое место.

Ранее жители британского города пожаловались на павлина, мешающего им жить.

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