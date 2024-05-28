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В Сбере рассказали об изменении условий по одному из счетов

Россиянам стало выгоднее держать деньги в Сбере

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сбер повысил ставку по «Накопительному счету» на первые 3 месяца для клиентов, которые открывают такой счет в банке впервые, сообщает пресс-служба банка.

Накопительный счет можно открыть удаленно с помощью СберБанк Онлайн, деньги можно перевести из любого банка без комиссии с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в пределах 30 млн рублей в месяц. Также есть возможность открыть несколько таких счетов под разные цели.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков напомнил, что банк запустил «Накопительный счет» в ноябре 2023 года. По его словам, за этот период клиенты открыли уже более 3,5 млн таких счетов.

«С начала года портфель Сбербанка по накопительным счетам вырос в 2 раза, до 2,5 трлн рублей. Среди владельцев накопительных счетов преобладают женщины, их доля составляет 57%. При этом мужчины открывают накопительные счета в более молодом возрасте: медианный возраст у мужчин – 36 лет, а у женщин – 41 год», — уточнил он.

Наибольшей популярностью накопительный счет пользуется у возрастной категории от 15 до 45 лет, в первом квартале 2024 года на их долю приходилась почти треть таких счетов (27%). А больше всего средств на накопительных счетах разместили клиенты уровня СберПремьер, их доля составила 32% от общего объема.

Отмечается, что ставка по «Накопительному счету» достигла 16% годовых, при этом проценты начисляются на сумму до 1 млн рублей. Как отметил Широков, средства с него можно снять, когда они потребуются, без потери процентов.

Кроме того, теперь этот продукт стал доступен всем владельцам подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+». Раньше «Накопительный счет» могли открыть только клиенты, которые получали зарплату или пенсию на карту Сбера.

Накопительный счет доступен и для премиальных клиентов уровня СберПервый и Sber Private Banking, для них приветственная надбавка на первые три месяца после первого открытия счета составит 17%.

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