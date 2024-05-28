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Россиянам рассказали, как защититься от тополиного пуха

Врач Болибок: защититься от тополиного пуха поможет медицинская маска

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Сам по себе тополиный пух аллергеном не является, однако, попадая в дыхательные пути, он вызывает раздражение, а иногда и бронхоспазм. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Кроме того, по его словам, к пуху может прилепиться пыльца цветущих растений, вызвав аллергию.

«Самый простой способ себя обезопасить — носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит», — сказал Болибок.

Также он посоветовал затягивать помещения марлей или спанбондом, чтобы предотвратить попадание пуха.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова накануне сообщила, что в ближайшие дни в Москве ожидается тополиная метель. По словам специалиста, раннее цветение тополей спровоцировала теплая и сухая погода во второй половине мая.

До этого генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов говорил, что решить проблему пуха можно путем замены деревьев на берлинский или пирамидальный виды тополя, которые не плодоносят.

Ранее эксперты рассказали, как правильно убрать тополиные почки с автомобиля.

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