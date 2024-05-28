Россиянам рассказали, как защититься от тополиного пуха

Сам по себе тополиный пух аллергеном не является, однако, попадая в дыхательные пути, он вызывает раздражение, а иногда и бронхоспазм. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Кроме того, по его словам, к пуху может прилепиться пыльца цветущих растений, вызвав аллергию.

«Самый простой способ себя обезопасить — носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит», — сказал Болибок.

Также он посоветовал затягивать помещения марлей или спанбондом, чтобы предотвратить попадание пуха.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова накануне сообщила, что в ближайшие дни в Москве ожидается тополиная метель. По словам специалиста, раннее цветение тополей спровоцировала теплая и сухая погода во второй половине мая.

До этого генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов говорил, что решить проблему пуха можно путем замены деревьев на берлинский или пирамидальный виды тополя, которые не плодоносят.

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