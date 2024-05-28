В России создали виртуальный музей Байкало-Амурской магистрали

«Российские железные дороги» (РЖД) и «Комсомольская правда» создали виртуальный музей Байкало-Амурской магистрали (БАМ), где можно узнать о истории магистрали, а также поделиться своими воспоминаниями и фотографиями. Об этом сообщает kp.ru.

В 2024 году Байкало-Амурской магистрали исполнится 50 лет, ее возводили более 2 млн человек.

«Сегодня мы видим, насколько дальновидным и важным решением было развивать БАМ. Это так или иначе касается всех жителей нашей страны, затрагивает огромные территории. БАМ стал не просто востребованным, а супервостребованным!», — отметил глава РЖД Олег Белозеров.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали нужно проложить вторые пути для расширения возможностей грузоперевозок на железнодорожном транспорте.

Байкало-Амурская магистраль представляет собой одну из наиболее крупных железнодорожных сетей в мире — 4324 км. Она была задумана как параллельная Транссибирской магистрали дорога, которая соединит Европейскую часть России с побережьем Тихого океана, обходя озеро Байкал с севера. БАМ проходит через очень сложные участки местности, в том числе несколько горных хребтов.

Ранее Путин оценил роль БАМа в развороте России на Восток.