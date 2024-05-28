Обнаженный пассажир устроил пробежку по салону самолета и сорвал рейс

В Австралии турист, летевший в Мельбурн, разделся на борту самолета и устроил пробежку, напугав экипаж и пассажиров. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Virgin Australia, воздушное судно летело из города Перт в Мельбурн. Через полчаса после взлета и набора высоты, борт запросил возвращение в аэропорт вылета из-за неадекватного пассажира.

Мужчина полностью разделся и бегал между кресел, бортпроводники не смогли остановить дебошира, одного из стюардов он повалил на пол. После приземления мужчину арестовали, каких-либо обвинений ему пока не предъявлено.

До этого сообщалось, что прилетевший в Турцию из Шотландии мужчина устроил хаос в самолете и напал на полицейских. Пьяный пассажир поссорился со своим соседом. Экипаж сообщил о конфликте в полицию, и в салоне быстро появились стражи порядка. Однако разбушевавшийся турист не захотел подчиниться и напал на полицейского. Тем не менее другой сотрудник полиции и пассажиры сумели его обезвредить. После этого мужчину доставили в полицейский участок, а затем — в суд.

Ранее пьяные супруги устроили дебош и приставали к пассажирам самолета во Владивосток