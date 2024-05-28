Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обнаженный пассажир устроил пробежку по салону самолета и сорвал рейс

NBC: в Австралии пассажир самолета пробежался по салону раздетым

close
100%
Depositphotos

В Австралии турист, летевший в Мельбурн, разделся на борту самолета и устроил пробежку, напугав экипаж и пассажиров. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Virgin Australia, воздушное судно летело из города Перт в Мельбурн. Через полчаса после взлета и набора высоты, борт запросил возвращение в аэропорт вылета из-за неадекватного пассажира.

Мужчина полностью разделся и бегал между кресел, бортпроводники не смогли остановить дебошира, одного из стюардов он повалил на пол. После приземления мужчину арестовали, каких-либо обвинений ему пока не предъявлено.

До этого сообщалось, что прилетевший в Турцию из Шотландии мужчина устроил хаос в самолете и напал на полицейских. Пьяный пассажир поссорился со своим соседом. Экипаж сообщил о конфликте в полицию, и в салоне быстро появились стражи порядка. Однако разбушевавшийся турист не захотел подчиниться и напал на полицейского. Тем не менее другой сотрудник полиции и пассажиры сумели его обезвредить. После этого мужчину доставили в полицейский участок, а затем — в суд.

Ранее пьяные супруги устроили дебош и приставали к пассажирам самолета во Владивосток

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами