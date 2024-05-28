В павильоне «Роснефти» на ВДНХ начались Дни семьи, в рамках которых для посетителей проведут тематические викторины, мастер-классы и лекции, сообщает пресс-служба компании.

Все желающие смогут послушать в павильоне лекции о проектах компании, направленных на поддержку многодетных семей.

Также для маленьких гостей павильона пройдут показы мультфильмов, в создании которых принимала участие «Роснефть».

В Международный день защиты детей, 1 июня, для посетителей выступит народный артист России, пианист Юрий Розум, а также пройдет презентация художественного фильма «Мой любимый чемпион».

В «Роснефти» отметили, что сотрудники компании принимают активное участие в акциях, ориентированных на детей, среди которых «Елка желаний», «Весенняя неделя добра» и другие.