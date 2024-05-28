Россиянина через суд обязали выносить мусор из квартиры

Жителя Костомукши, который захламил свою квартиру, через суд обязали выбрасывать мусор. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Карелии.

Нарушитель попал в поле зрения комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору после обращения его соседа. Мужчина сообщил, что ответчик ненадлежащим образом следит за состоянием своего жилья, что подтвердила ведомственная проверка.

«Комитет обратился в Костомукшский городской суд с иском о возложении на ответчика обязанностей обеспечить надлежащее санитарное состояние принадлежащего ему жилого помещения путем проведения его уборки, дезинсекции, санитарной обработки и устранения посторонних запахов в течение 10 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда», — рассказали в пресс-службе.

Суд частично удовлетворил требование заявителя, обязав ответчика устранить нарушения в течение месяца после вступления решения суда в силу.

Ранее суд обязал 81-летнюю жительницу российской деревни вывозить мусор и платить за это.